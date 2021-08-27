Бавария хочет купить одного из лучших игроков Германии, на которого претендуют два топ-клуба АПЛ
Защитник менхенгладбахской Боруссии Матиас Гинтер имеет шанс покинуть команду.
Игрок сборной Германии стал желанной целью на трансферном рынке, ведь уже следующим летом он будет свободным агентом.
Гинтер может перебраться в Англию
По информации Bild, Бавария решила опередить конкурентов и подписать Гинтера уже сейчас. Отмечается, что мюнхенцы уже начали переговоры с Боруссией. Если же "жеребцы" откажутся продавать своего игрока, то мюнхенцы попытаются убедить его выбрать именно их через год.
Ранее сообщалось, что на Гинтера также претендуют Тоттенхэм и Ливерпуль. К слову, Матиас занял третье место в голосовании за лучших игроков Германии в 2020 году. В прошлом сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Ранее Гинтер защищал цвета Боруссии Д и Фрайбурга.
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