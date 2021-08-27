Игрок сборной Германии стал желанной целью на трансферном рынке, ведь уже следующим летом он будет свободным агентом.

Гинтер может перебраться в Англию

По информации Bild, Бавария решила опередить конкурентов и подписать Гинтера уже сейчас. Отмечается, что мюнхенцы уже начали переговоры с Боруссией. Если же "жеребцы" откажутся продавать своего игрока, то мюнхенцы попытаются убедить его выбрать именно их через год.

Ранее сообщалось, что на Гинтера также претендуют Тоттенхэм и Ливерпуль. К слову, Матиас занял третье место в голосовании за лучших игроков Германии в 2020 году. В прошлом сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Ранее Гинтер защищал цвета Боруссии Д и Фрайбурга.

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