Лєвандовскі отримав нагороду найкращому гравцю чемпіонату Німеччини у 2021 році
20:54 - Читать на русском
Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі отримав відзнаку перед матчем 3-го туру Бундесліги проти Герти.
Популярне німецьке видання Kicker визнало Лєвандовскі найкращим гравцем Бундесліги у 2021 році, вручивши форварду престижну нагороду.
Баварія прагне купити одного з найкращих гравців Німеччини, на якого претендують два топ-клуби АПЛ
Перемога поляка цілком зрозуміла – Роберт побив "вічний" рекорд Герда Мюллєра, забивши 41 гол у 29 матчах чемпіонату.
До слова, у поточному сезоні Лєвандовскі продовжив свої бомбардирські звитяги – в активі поляка 4 голи у 3 стартових матчах нової кампанії.
Гвардіола може потопити учня, реабілітація Реала та Барселони, потенційний дебют Мессі в ПСЖ – топ-матчі вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter