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Левандовски назвал самую большую проблему молодых футболистов

15:43 72 Читати українською
Левандовски назвал самую большую проблему молодых футболистов
Роберт Левандовски / фото: Бавария

Нападающий Баварии Роберт Левандовски объяснил, почему среди молодых футболистов трудно найти настоящих лидеров.

"Баварии недостаточно скелета, состоящего из Нойера и Левадовски. У нас должен быть один лидер в каждой линии, что было бы идеальным.

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Молодые игроки более сдержанны или имеют проблемы с коммуникацией. Иногда они немного боятся разговаривать. Это поколение, которое пишет много сообщений через мобильные телефоны, которое много общается в соцсетях. Такая культура этого поколения", – цитирует Левандовски Suddeutsche Zeitung.

К слову, Левандовски в текущем сезоне провел 16 матчей в составе Баварии во всех турнирах, отметившись уже 20 голами.

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Германия Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария
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