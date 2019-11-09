Венгер подтвердил, что ведет переговоры с Баварией

Французский тренер Арсен Венгер признался, что руководство Баварии предложило ему возглавить команду.

"Хорошо, что я имею возможность объяснить историю, потому что это странная история. Во-первых, у меня нет агента. Я единственный, кто вовлечен в эту историю. Никто не может говорить от моего имени.

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Во-вторых, я знаю Беккенбауэра, Румменигге и Хенесса в течение 40 лет. Успех этого клуба был основан на их исключительной компетентности, честности, осмотрительности и простоте. Мы всегда говорили откровенно, когда необходимо.

Что случилось? Мое имя появилось ниоткуда, не имея к этому никакого отношения. В среду днем ​​мне позвонил Румменигге. На тот момент я не смог ответить, и перезвонил ему перед матчем против Олимпиакоса. Мы разговаривали максимум четыре-пять минут, и он сказал мне, что они назначили тренером Флика. Он будет руководить командой в двух следующих играх.

Он спросил меня, будет ли мне интересно, потому что они ищут тренера. Я сказал ему, что у меня не было никаких мыслей по этому поводу. Нужно время, чтобы подумать. Мы решили вместе, что обсудим это на следующей неделе, потому что я нахожусь в Дохе до воскресенья", – сказал Венгер в интервью SPINTS.

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