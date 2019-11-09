toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Венгер подтвердил, что ведет переговоры с Баварией

00:18 43 Читати українською
Венгер подтвердил, что ведет переговоры с Баварией
Арсен Венгер / Getty images

Французский тренер Арсен Венгер признался, что руководство Баварии предложило ему возглавить команду.

"Хорошо, что я имею возможность объяснить историю, потому что это странная история. Во-первых, у меня нет агента. Я единственный, кто вовлечен в эту историю. Никто не может говорить от моего имени.

Моуринью начал переговоры с Баварией, – журналист

Во-вторых, я знаю Беккенбауэра, Румменигге и Хенесса в течение 40 лет. Успех этого клуба был основан на их исключительной компетентности, честности, осмотрительности и простоте. Мы всегда говорили откровенно, когда необходимо.

Что случилось? Мое имя появилось ниоткуда, не имея к этому никакого отношения. В среду днем ​​мне позвонил Румменигге. На тот момент я не смог ответить, и перезвонил ему перед матчем против Олимпиакоса. Мы разговаривали максимум четыре-пять минут, и он сказал мне, что они назначили тренером Флика. Он будет руководить командой в двух следующих играх.

Он спросил меня, будет ли мне интересно, потому что они ищут тренера. Я сказал ему, что у меня не было никаких мыслей по этому поводу. Нужно время, чтобы подумать. Мы решили вместе, что обсудим это на следующей неделе, потому что я нахожусь в Дохе до воскресенья", – сказал Венгер в интервью SPINTS.

Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ

blog_ava
Александрия – Сент-Этьен: заслуженный камбэк хозяев, недостаток опыта, неубедительность Панькива и удачные замены Шарана
8 ноября
1229
Теги
Главное Видеоновости Ули Хёнесс Карл-Хайнц Румменигге Бавария Бавария Германия Арсен Венгер Арсен Венгер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
18
мин
Бавария
19:30
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук