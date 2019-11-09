Лєвандовскі назвав найбільшу проблему молодих футболістів

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі пояснив, чому серед молодих футболістів важко знайти справжніх лідерів.

"Баварії недостатньо кістяка, що складається з Нойєра і Лєвадовскі. У нас повинен бути один лідер в кожній лінії, що було б ідеальним.

Венгер підтвердив, що веде переговори з Баварією

Молоді гравці більш стримані або ж мають проблеми з комунікацією. Іноді вони трохи бояться розмовляти. Це покоління, яке пише багато повідомлень через мобільні телефони, яке багато спілкується в соцмережах. Така культура цього покоління", – цитує Лєвандовскі Suddeutsche Zeitung.

До слова, Лєвандовскі в поточному сезоні провів 16 матчів у складі Баварії в усіх турнірах, відзначившись вже 20 голами.

Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ