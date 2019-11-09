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Лєвандовскі назвав найбільшу проблему молодих футболістів

15:43 148 Читать на русском
Лєвандовскі назвав найбільшу проблему молодих футболістів
Роберт Лєвандовскі / фото: Баварія

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі пояснив, чому серед молодих футболістів важко знайти справжніх лідерів.

"Баварії недостатньо кістяка, що складається з Нойєра і Лєвадовскі. У нас повинен бути один лідер в кожній лінії, що було б ідеальним.

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Молоді гравці більш стримані або ж мають проблеми з комунікацією. Іноді вони трохи бояться розмовляти. Це покоління, яке пише багато повідомлень через мобільні телефони, яке багато спілкується в соцмережах. Така культура цього покоління", – цитує Лєвандовскі Suddeutsche Zeitung.

До слова, Лєвандовскі в поточному сезоні провів 16 матчів у складі Баварії в усіх турнірах, відзначившись вже 20 голами.

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Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Німеччина
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