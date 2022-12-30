У суботу на Камп Ноу перед дербі з Еспаньолом дві зірки Барселони виявлять уболівальникам свої виграні індивідуальні нагороди.

Перед матчем з Еспаньйолом Роберт Лєвандовскі продемонструє глядачам на стадіоні "Золоту бутсу", а Гаві – виграний приз Golden Boy. Про це повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

Гаві став володарем Golden Boy 2022 – друга престижна нагорода для зірки Барселони за тиждень

Гаві став третім переможцем Барси у номінації Golden Boy як найкращий молодий гравець Європи. Раніше цю нагороду отримували Ліонель Мессі (у 2005 році) та Педрі (у 2021 році).

Лєвандовскі виграв "Золоту бутсу" другий рік поспіль. З 13 голами у сезоні 2022/23 він перебуває у гонці за цей приз третій рік поспіль.

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