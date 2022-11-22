Форвард Барселоны снова не забил на чемпионате мира. Лучший шанс у 34-летнего Левандовски был во втором тайме, но не смог переиграть Гильермо Очоа при исполнении пенальти.

Левандовски не забил пенальти 37-летнему Очоа: видеообзор матча ЧМ-2022 Мексика – Польша

"Такое было решение – пробить в угол ворот. Если бы каждый заранее знал, как пробить пенальти, было бы лучше. Сегодня не удалось, и это больно. Матч был равным, могли победить обе команды. Это одно очко заслуживает уважения, потому что все зависит от нас. С другой стороны, досадно, потому что был шанс забить с пенальти. Я не забил, поэтому мне сейчас больно. Польша должна смотреть вперед, на следующий матч.

Важно – не бояться рисковать. Но мы думали и о том, чтобы не проиграть, ведь это был первый матч на чемпионате мира", – цитирует Левандовски Przeglad Sportowy со ссылкой на TVP Sport.

Нулевая ничья Мексики в Польше больше всего устроила Аргентину, которая сенсационно проиграла Саудовской Аравии. Следующий матч "Кадра" сыграет 26 ноября против саудитов.

ЧМ-2022: Польша и Мексика расписали ничью в пользу Аргентины – Левандовски не забил пенальти, Очоа стал героем