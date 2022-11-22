Левандовски не забил пенальти 37-летнему Очоа: видеообзор матча ЧМ-2022 Мексика – Польша
Сборная Польши не смогла одолеть Мексику в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 (0:0). Смотрите обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Перед ЧМ-2022 форвард Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски признавался, что забить на этом турнире гол – его мечта, и он сделает всё возможное, для её реализации. В матче с Мексикой у Роберта была идеальная возможность отличиться – с пенальти. Но Левандовски не сумел переиграть вратаря сборной Мексики Гильермо Очоа.
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Таким образом, первый матч "Кадры" на катарском чемпионате мира завершился нулевой ничьей. Журналисты польского ресурса Przegląd Sportowy отметили, что Левандовски провалился в самый ответственный момент.