Перед ЧМ-2022 форвард Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски признавался, что забить на этом турнире гол – его мечта, и он сделает всё возможное, для её реализации. В матче с Мексикой у Роберта была идеальная возможность отличиться – с пенальти. Но Левандовски не сумел переиграть вратаря сборной Мексики Гильермо Очоа.

ЧМ-2022: Польша и Мексика расписали ничью в пользу Аргентины – Левандовски не забил пенальти, Очоа стал героем

Таким образом, первый матч "Кадры" на катарском чемпионате мира завершился нулевой ничьей. Журналисты польского ресурса Przegląd Sportowy отметили, что Левандовски провалился в самый ответственный момент.