Нападник "Кадри" Роберт Лєвандовскі прокоментував нічийний результат із Мексикою (0:0), який дозволив командам набрати перший бал на Мундіалі в Катарі.

Форвард Барселони знову не забив на чемпіонаті світу. Найкращий шанс 34-річний Лєвандовскі мав у другому таймі, але не зміг переграти Гільєрмо Очоа при виконанні пенальті.

Лєвандовскі не забив пенальті 37-річному Очоа: відеоогляд матчу ЧС-2022 Мексика – Польща

"Таке було рішення – пробити у кут воріт. Якби кожен наперед знав, як пробити пенальті, було б найкраще. Сьогодні не вдалося, і це боляче. Матч був рівним, могли перемогти обидві команди. Це одно очко заслуговує поваги, тому що все залежить від нас. З іншого боку, прикро, бо був шанс забити з пенальті. Я не забив, тому мені зараз боляче. Польща повинна дивитися вперед, на наступний матч.

Важливо – не боятися ризикувати. Але ми думали і про те, щоб не програти, адже це був перший матч на чемпіонаті світу", – цитує Лєвандовскі Przeglad Sportowy з посиланням на TVP Sport.

Нульова нічия Мексики на Польщі найбільше влаштувала Аргентину, яка сенсаційно програла Саудівській Аравії. Наступний матч "Кадра" зіграє 26 листопада проти саудитів.

ЧС-2022: Польща і Мексика розписали нічию на користь Аргентини – Лєвандовскі не забив пенальті, Очоа став героєм