Левадия уступила лидеру чемпионата Эстонии, несмотря на гол Коломойца

Эстонская Левадия проиграла Флоре в рамках 13-го тура местного первенства. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Эстонии 2019/20, 13-й тур

Левадия – Флора – 1:3

Голы: Коломоец, 42 – Саппинен, 25, Лепик, 85, 90+2

В первом тайме команды обменялись голами – на забитый мяч Саппинена результативно ответил Коломоец. Но во второй половине Флора смогла вырвать победу благодаря дублю Лепика на последних минутах. Добавим, что Коломоец, как и Зураб Очигава, провел на поле весь поединок.

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Отметим, что украинский нападающий провел уже 11 матч за Левадию в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

Благодаря этой победе Флора оторвалась от преследователей и набрала 34 очка. Левадия осталась третьей, но уже отстает от лидера на 10 пунктов.

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