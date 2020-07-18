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Кравец ассистом помог Луго героически продолжить серию без поражений – команда наконец-то покинула зону вылета

18 июля 00:15 - Читати українською
Кравец ассистом помог Луго героически продолжить серию без поражений – команда наконец-то покинула зону вылета
Василий Кравец (по центру, №14) / lavozdegalicia.es

Василий Кравец смог присоединиться к успешным выступлениям украинцев в 41 туре Сегунды.

Сегунда, 41 тур

Тенерифе – Луго – 1:2

Голы: Милья, 70 – К. Эррера, 54, Эль-Хасен, 90+5

Удаление: Хайме, 60 (Л)

Гости из 4-матчевой беспроигрышной серией приехали к середняку Тенерифе. Первый тайм выдался откровенно скучным, зато второй начался с успеха Луго – Кристиан Эррера воспользовался точным пасом Баррейро. Команда Кравца и до этого не слишком рисковала, а при минимальном преимуществе окончательно решила отойти в защиту.

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Задачу Луго существенно осложнил Хайме, который получил прямую красную. Расплата пришла через 10 минут в виде точного удара Мильи. Тенерифе решил не дожимать соперника, удовлетворясь разделением очков. Впрочем, Луго нашел в себе силы на финальный выпад и на последней минуте поединка таки вырвал победу, которая может стать ключевой в борьбе за выживание. Гости набрали 49 очков и наконец-то покинули зону вылета, догнав Альбасете Романа Зозули – 17-18 строчка.

Кравец вернулся в основу своей команды и провел довольно качественный матч. Простая и надежная игра сзади, несколько подач в штрафную (правда, низкая точность передач в целом). Вишенкой стал ассист на Эль-Хасена во время решающего гола. Все это принесло Василию 7,3 балла от SofaScore – второй результат в команде.

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Украинцы за рубежом Василий Василий Кравец Испания Луго Луго Тенерифе Тенерифе
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