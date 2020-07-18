Левадія поступилась лідеру чемпіонату Естонії попри гол Коломойця

Естонська Левадія програла Флорі в рамках 13-го туру місцевої першості. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Естонії 2019/20, 13-й тур

Левадія – Флора – 1:3

Голи: Коломоєць, 42 – Саппінен, 25, Лепік, 85, 90+2

В першому таймі команди обмінялись голами – на забитий м'яч Саппінена результативно відповів Коломоєць. Але у другій половині Флора змогла вирвати перемогу завдяки дублю Лепіка на останніх хвилинах. Додамо, що Коломоєць, як і Зураб Очігава, провів на полі увесь поєдинок.

Кравець асистом допоміг Луго героїчно продовжити серію без поразок – команда нарешті покинула зону вильоту

Зазначимо, що український нападник провів уже 11 матч за Левадію в поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

Завдяки цій перемозі Флора відірвалась від переслідувачів та набрала 34 очки. Левадія залишилась третьою, але вже відстає від лідера на 10 пунктів.

Лунін епічно "привіз" гол, але став найкращим у матчі та зберіг для Ов'єдо прописку в Сегунді – VAR врятував від ганьби