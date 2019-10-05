Лёв принял Соломоновое решение относительно Нойера и тер Штегена

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал конкуренцию Нойера и тер Штегена.

"Что касается предстоящих матчей, то мы с тренером вратарей Андреасом Кепке обсудили этот вопрос и решили, что тер Штеген сыграет против в Дортмунде, а Нойер – в Таллине", – сказал Лёв Sport Bild.

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Напомним, ранее президент Баварии Ули Хёнесс пригрозил не отпускать своих футболистов в сборную Германии, если основным вратарем будет тер Штеген.

Сборная Германии в октябре проведет товарищеский матч против Аргентины и поединок отбора Евро-2020 против Эстонии.

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