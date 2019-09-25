"Ігри престолів": Барселона та Баварія реагують на конфлікт Нойєра і тер Штегена, а збірній Німеччини загрожує бойкот

Конкуренція Мануеля Нойєра та Марка-Андре тер Штегена у збірній Німеччини вийшла за межі футбольного. Як розгоралася конфліктна ситуація, читайте у матеріалі "Футбол 24".

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов після провалу на чемпіонаті світу-2018 вирішив кардинально змінити обличчя та гру "Бундестім". Ще на початку весни Йогі відрахував з команди трьох зірок: Томаса Мюллєра, Жерома Боатенга та Матса Хуммельса. Для багатьох таке рішення стало несподіванкою, а для самих гравців – шоком. Однак суспільство з розумінням поставилося до такого розвитку подій. Позаяк вболівальники хочуть знову бачити свою команду в когорті світових лідерів.

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Попри всі зімни позиція у воротах збірної Німеччини досі зарезервована за Мануелем Нойєром. Голкіпер Баварії користується довірою наставника національної команди і отримує місце у старті, коли готовий виходити на поле. Такий сценарій подобається далеко не всім. Журналісти постійно нагадують громадськості, що 33-річний кіпер вже не демонструє гру належного рівня. А кожна його помилка призводить до палких дискусій, чи вартий Мануель місця у складі "Бундестім".

І це не дивно, коли у команді на цій позиції є такий гравець, як Марк-Андре тер Штеген. Воротар Барселони вже протягом кількох сезонів демонструє гру найвищого рівня. Найсвіжішим підтвердженням може слугувати поєдинок проти Борусії Д в Лізі чемпіонів. Каталонці відстояли нічию на Вестфаленштадіоні виключно завдяки старанням свого голкіпера. В цій ситуації можна зрозуміти незадоволення Марка-Андре своїм становищем у збірній. Він уже навіть не соромиться публічно заявляти, що готовий стати першим номером.

Саме ці висловлювання розбурхали справжню бурю. Логічно, що не зміг не відреагувати Мануель Нойєр, назвавши таку поведінку свого конкурента неприйнятною: "Я вважаю його хорошим воротарем. Але я не думаю, що його слова йдуть нам на користь. Ми повинні бути разом, адже ми – команда. Нам потрібно триматися разом". У відповідь тер Штеген обурено заявив, що колега не мав права висловлювати такі зауваження.

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Саме після цього у конфлікт вирішив втрутитися президент Баварії Улі Хьонесс. Традиційно для себе він не підбирав слів: "Думаю, це такий жарт. Тер Штеген не має права грати в збірній. Мануель Нойєр – номер один і є найкращим воротарем у світі вже багато років. Ніхто не може стверджувати, що Нойєр не повинен бути основним голкіпером у збірній". Перепало від 67-річного функціонера і представникам ЗМІ: "Преса в Західній Німеччині надзвичайно підтримує Марка. Ніби він вже виграв 17 чемпіонатів світу. Плюс я не бачу підтримки Нойєра з боку преси Південної Німеччини. Неприйнятно доводити таку тему до громадськості".

Йоахім Льов намагається дотримуватися нейтралітету, не підтримуючи і не критикуючи жодну зі сторін конфлікту. Наставник збірної продовжує називати Нойєра першим номером і довіряти йому місце у старті. Однак уже пообіцяв тер Штегену, що той отримає шанс проявити себе в одному із жовтневих матчів – проти Естонії або ж Аргентини. Схоже, Йогі докладає усіх зусиль, щоб ця ситуація не позначилася на атмосфері в колективі, бо тоді доведеться приймати різкі та кардинальні рішення.

Спершу могло здатися, що Барселона не планує публічно реагувати на критику свого голкіпера на його батьківщині. Проте пізніше з'ясувалося, що каталонці вміють це робити вишукано. Після церемонії ФІФА The Best, яка відгриміла напередодні в Мілані, президент "блаугранас" послав у Мюнхен чіткий сигнал – Барса не збирається залишати Марка-Андре на поталу. Жозеп Бартомеу у своєму твіттері розмістив фото тер Штегена та Ліонеля Мессі, додавши опис: "Найкращий гравець світу і найкращий воротар світу. Тер Штеген – яскравий приклад професіоналізму та стабільної майстерності". І хоча німець не здобув нагороду найкращому голкіперові (її отримав Аліссон із Ліверпуля), однак був серед трьох претендентів на перемогу, тоді як Нойєра у цьому списку не опинилося.

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Вся ця історія могла б так і завершитися змаганням у красномовності обох таборів. Однак сьогодні, 25 вересня, німецьке видання Sport Bild повідомило, що Баварія готова вдатися до рішучих дій. За інформацією джерела, Улі Хьонесс поставив ультиматум Німецькому футбольному Союзу (DFB). У розмові з представниками організації президент мюнхенців заявив, що гравці його команди бойкотуватимуть виклики у збірну Німеччини, якщо головний тренер національної команди Йоахім Льов зробить тер Штегена основним замість Мануеля Нойєра. Проте технічний директор збірної Олівер Бірхофф не вважає подібні заяви серйозними: "Я не стурбований коментарями Хьонесса. За правилами ФІФА, клуб в будь-якому разі мусить відпускати гравців у національну команду".

Хьонесс давно відомий тим, що не дуже прихильно ставиться до керівництва DFB. Оскільки вважає, що Союз не ставиться до Баварії з належною повагою: "Я б не очікував великої підтримки віл DFB. У нас завжди були проблеми з ними. Спочатку відрахували трьох наших гравців, а тепер те ж саме відбувається з Мануелем Нойєром. Не можна футболістові публічно висловлюватися на тему, яку він повинен обговорювати лише з Йоахімом Льовом".

Хай там як, але найбільше клопоту у цій ситуації, безумовно, у тренера збірної Німеччини. Якщо раніше Льов міг бути щасливим, що має у своєму розпорядженні двох рівноцінних голкіперів, то тепер мусить думати, як уберегти колектив від розколу. Зрозуміти наставника доволі просто, адже чи не єдина відмінність між тер Штегеном та Нойєром полягає у віці, тоді як їхні статистичні показники приблизно на однаковому рівні.

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Воротар Барселони трішки частіше зустрічається з м'ячем – 49 дотиків та 36 передач в середньому за матч. У Нойєра 39 та 27 відповідно. Однак тут слід зважати на стиль гри каталонців, які апріорі частіше підключають до гри воротаря. Натомість показники роботи на лінії кращі уже у голкіпера Баварії. Мануель відбиває 2,3 удари за матч, пропускаючи при цьому 0,8 гола за гру. У тер Штегена більше роботи – рівно 3 відбитих удари, та 1 пропущений гол в середньому за матч. За кількістю перехоплень проникаючих у штрафну передач знову лідер Марк-Андре – 1,5 за гру (у Мануеля 1,2).

Зрозуміти вибір Льова на користь Нойєра доволі просто. Він має більше досвіду, носить капітанську пов'язку, а отже є лідером команди у роздягальні. До того ж 33 роки – це далеко не критичний вік для воротаря. Тому Мануель ще здатен приносити користь збірній Німеччини. Увесь цей галас, спричинений необдуманою заявою тер Штегена, призвів до того, що голкіпер Баварії роздумує над ймовірним завершенням кар'єри у національній команді після Євро-2020. За 10 років у складі "Бундестім" він чотири рази ставав призером великих міжнародних турнірів, а в 2014-му виграв з командою чемпіонат світу в Бразилії. Очевидно, Нойєр не заслуговує на таке ставлення. Зрештою, як тер Штеген вартий основи збірної Німеччини. Однак місце у воротах лише одне.

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