Бундестим без Баварии – как бы выглядела сборная Германии во время бойкота Хенесса

Что случится с командой Йоахима Лева, если вдруг дойдет до бойкота сильнейшего клуба Германии? Разбираем последствия нереального.

Споры относительно основного вратаря Бундестим вышли из-под контроля. Сначала Марк-Андре тер Штеген и Мануэль Нойер публично обменялись не самыми теплыми репликами, а затем президент Баварии Ули Хенесс решил заступиться за своего игрока, пригрозив бойкотом. Мол, если Йоахим Лев сделает первым номером сборной тер Штегена, Бавария не будет отпускать футболистов в национальную команду.

"Ігри престолів": Барселона та Баварія реагують на конфлікт Нойєра і тер Штегена, а збірній Німеччини загрожує бойкот

Заявление Хенесса необдуманное и бессмысленное. Вряд ли ситуация дойдет до таких кардинальных шагов, но спроектировать наихудшее развитие событий интересно.

От услуг Жерома Боатенга и Томаса Мюллера тренерский штаб Бундесманншафт весной отказался добровольно. В сборную Германии сейчас стабильно вызываются 5 футболистов мюнхенского клуба Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Йозуа Киммих, Леон Горетцка и Серж Гнабри. Что будет значить для команды потеря каждого из этих футболистов?

Мануэль Нойер. Из-за него и начался скандал – соцсети и пресса давно требуют шанса для тер Штегена. Йоахим Лев не обращал внимания на плохую форму Нойера после травмы и продолжал доверять ему ворота сборной, даже назначил капитаном. Якобы ничего такого: Нойер и тер Штеген игроки одного уровня, тренер выбрал первого номера, ротацию на позиции вратаря любят не все специалисты.

Однако некоторых болельщиков и журналистов очень беспокоит, что Марк-Андре вовсе не выходит в официальных матчах и получает игровое время только в спаррингах. Он продолжает ждать "шанс от Лева". Не факт, что голкипер Барселоны усилит Бундестим, но заменить Нойера без потери качества способен – сейчас он в отличной форме, что показал на прошлой неделе на Вестфаленштадионе. За спиной еще Бернд Лено и Кевин Трапп, подрастает Александер Нюбель.

Тер Штеген фееричными двойными сейвами помог Барселоне возглавить Примеру – он сейчас лучший голкипер мира?

Никлас Зюле. Центр обороны – одна из самых проблемных зон в сборной Германии, а без Зюле станет, пожалуй, самой проблемной. Никлас – ведущий защитник Лева. Есть травматичный Антонио Рюдигер, тренер ставит в старт Маттиаса Гинтера и Йонатана Та (который показал свой уровень провалами в игре с Нидерландами). В ближайшем резерве Никлас Штарк и Тильо Керер, которые также регулярно не отказывают себе в удовольствии "привезти".

Выбор большой, но это выбор из посредственностей. Учитывая регулярное использование схемы с тремя центрбеками, можно смело заявить, что Зюле жизненно важен для Йоахима Лева. Правда, есть альтернатива – позвонить топ-1 защитнику Бундеслиги на данный момент. Матс Хуммельс уже не в Баварии и с радостью снова оденет футболку сборной.

Йозуа Киммих. В национальной команде Киммиха рассматривают исключительно опорным хавбеком (справа в обороне есть Лукас Клостерманн и Тильо Керер). Конкуренцию Йозуа проигрывают такие монстры как Эмре Джан и Илкай Гюндоган. С одной стороны, это показывает, что замена для "баварца" готова. С другой – доказывает, насколько у него значительное влияние на игру команды, если в запасе футболисты такого уровня.

Леон Горецтка. Леона нельзя считать игроком стартового состава Бундестим. Кроме конкурентов Киммиха, ему приходится бороться за место под солнцем с Каем Хаветцем, Юлианом Брандтом и Юлианом Дракслером – они интереснее выглядят в центре поля, чем на флангах атаки. Отсутствие Горетцки серьезно ударит по ширине состава, но катастрофой не станет.

Серж Гнабри. "Он всегда будет играть в моей команде, если будет здоров", – Йоахим Лев восхищается талантом Гнабри и гарантирует ему место в стартовом составе. Серж способен выйти на любой позиции впереди – и на флангах, и в центре атаки. Он лидер и лучший бомбардир Бундестим в отборе к Евро-2020 – 5 голов в 5 матчах. Равноценно заменить Гнабри сейчас нереально. Даже когда вернется после травмы Лерой Сане.

Так выглядела бы сборная Германии без игроков Баварии:

Вот только этого не случится. На 99%. Хотя бы потому, что Йоахим Лев полностью доверяет Нойеру и не планирует сажать его в запас.