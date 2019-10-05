Льов прийняв Соломонове рішення щодо Нойєра та тер Штегена

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував конкуренцію Нойєра та тер Штегена.

"Що стосується майбутніх матчів, то ми з тренером воротарів Андреасом Кепке обговорили це питання і вирішили, що тер Штеген зіграє проти в Дортмунді, а Нойєр – в Талліні", – сказав Льов Sport Bild.

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Нагадаємо, раніше президент Баварії Улі Хьонесс пригрозив не відпускати своїх футболістів до збірної Німеччини, якщо основним воротарем буде тер Штеген.

Збірна Німеччини у жовтні проведе товариський матч проти Аргентини і поєдинок відбору Євро-2020 проти Естонії.

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