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Лестер размышляет над переименованием стадиона в честь погибшего президента

09:32 79 Читати українською
Лестер размышляет над переименованием стадиона в честь погибшего президента
Кинг Пауэр Стэдиум / Фото ФК Лестер

Домашний стадион Лестера Кинг Пауэр Стэдиум может быть переименован в ближайшее время.

Лестер намерен переименовать домашнюю арену в честь трагически погибшего президента клуба Вишая Шривадданапрабха, сообщает издание ESPN.

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Сын погибшего владельца клуба Айяватт, который является вице-президентом "лисов", на этой неделе обсудит с руководством команды возможность переименования арены. Также ожидается, что Айяватт станет временно исполняющим обязанности президента.

Напомним, в субботу, 27 октября, вечером после матча против Вест Хэма разбился вертолет президента Лестера. Трагедия произошла неподалеку домашней арены клуба.

Кроме самого Вишая в катастрофе погибло еще четыре человека – двое пилотов и двое коллег владельца Лестера.

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Теги
Англия Лестер Сити Лестер Сити Вишай Шривадданапрабха
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