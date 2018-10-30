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Игроки Лестера посетили мемориал памяти погибшего владельца клуба

29 октября 19:50 144 Читати українською
Игроки Лестера посетили мемориал памяти погибшего владельца клуба
Вишай Шривадданапрабха / Фото ФК Лестер

Игроки Лестера почтили память владельца клуба Вишая Шривадданапрабха, который трагически погиб.

Игроки и тренерский штаб Лестера в полном составе прибыли к мемориалу, посвященному погибшему президенту "лис" Вишае Шривадданапрабха.

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Напомним, в субботу, 27 октября, вечером после матча против Вест Хэма разбился вертолет президента Лестера. Трагедия произошла неподалеку домашней арены клуба.

Кроме самого Вишая в катастрофе погибло еще четыре человека – двое пилотов и двое коллег владельца Лестера.

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Видеоновости Англия Лестер Сити Лестер Сити Вишай Шривадданапрабха
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