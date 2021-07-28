Варди и Ко будут выступать в голубовато-мятных цветах в следующем сезоне, сообщает официальный твиттер Лестера.

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Футболка же имеет довольно простой, но необычный дизайн в клетку. Правда, они не такие контрастные, как, например, знаменитая форма сборной Хорватии.

К слову, в прошлом сезоне Лестеру не хватило совсем немного, чтобы попасть в Лигу чемпионов – "лисы" набрали 66 очков, отстав на 1 пункт от четвертого Челси.

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