Лестер представил оригинальную выездную форму – "лисы" отошли от привычных цветов
17:27 - Читати українською
Лестер определился с выездной формой на сезон 2021/22.
Варди и Ко будут выступать в голубовато-мятных цветах в следующем сезоне, сообщает официальный твиттер Лестера.
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Футболка же имеет довольно простой, но необычный дизайн в клетку. Правда, они не такие контрастные, как, например, знаменитая форма сборной Хорватии.
К слову, в прошлом сезоне Лестеру не хватило совсем немного, чтобы попасть в Лигу чемпионов – "лисы" набрали 66 очков, отстав на 1 пункт от четвертого Челси.
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