Лестер презентував оригінальну виїзну форму – "лиси" відійшли від звичних кольорів
17:23 - Читать на русском
Лестер визначився із виїзною формою на сезон 2021/22.
Варді та Ко виступатимуть у блакитно-м'ятних кольорах у наступному сезоні, повідомляє офіційний Twitter Лестера.
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Футболка ж має досить простий, але незвичний дизайн у клітинку. Щоправда, вони не такі контрастні, як, наприклад, знаменита форма збірної Хорватії.
До слова, в минулому сезоні Лестеру не вистачило зовсім трохи, аби потрапити в Лігу чемпіонів – "лиси" набрали 66 очок, відставши на 1 пункт від четвертого Челсі.
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