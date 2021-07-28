Варді та Ко виступатимуть у блакитно-м'ятних кольорах у наступному сезоні, повідомляє офіційний Twitter Лестера.

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Футболка ж має досить простий, але незвичний дизайн у клітинку. Щоправда, вони не такі контрастні, як, наприклад, знаменита форма збірної Хорватії.

До слова, в минулому сезоні Лестеру не вистачило зовсім трохи, аби потрапити в Лігу чемпіонів – "лиси" набрали 66 очок, відставши на 1 пункт від четвертого Челсі.

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