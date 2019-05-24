Лестер представил гламурную форму на следующий сезон

Лестер представил второй и третий комплекты форм на сезон 2019/20.

"Лисы" представили гостевой и резервный варианты экипировки на официальном сайте.

В сети появилось фото новой формы Арсенала на сезон 2019/20

Английский клуб решил добавить гламура и сделал одну из форм розовой. Второй комплект получился более сдержанным – дизайнеры использовали привычный черный. Техническим спонсором команды является компания Adidas, которая уже делала форму розового цвета для Манчестер Юнайтед.

Сезон 2018/19 Лестер закончил на девятой строчке АПЛ.

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