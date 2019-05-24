Лестер представив гламурну форму на наступний сезон

Лестер презентував другий та третій комплекти форм на сезон 2019/20.

"Лиси" представили гостьовий та резервний варіанти екіпірування на офіційному сайті.

В мережі з'явилось фото нової форми Арсенала на сезон 2019/20

Англійський клуб вирішив додати гламуру і зробив одну з форм рожевою. Другий комплект вийшов більш стриманим – дизайнери використали звичний чорний. Технічним спонсором команди є компанія Adidas, яка вже робила форму рожевого кольору для Манчестер Юнайтед.

Сезон 2018/19 Лестер закінчив на дев'ятій сходинці АПЛ.

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