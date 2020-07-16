Лестер одолел Шеффилд и остался в зоне ЛЧ, Астон Вилла рискует вылететь из АПЛ из-за гола экс-звезды Арсенала

Состоялись очередные поединки 36-го тура чемпионата Англии. Читайте отчет о поединках на сайте Футбол 24.

Чемпионат Англии 2019/20, 36-й тур

Эвертон – Астон Вилла – 1:1

Голы: Уолкотт, 87 – Нгойо, 72

Лестер – Шеффилд Юнайтед – 2:0

Голы: А. Перес, 29, Грей, 80

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – начало матча в 22:15

Саутгемптон – Брайтон – начало матча в 22:15

Астон Вилла на последних минутах упустила победу над Эвертоном. "Ирискам" уже не нужно решать турнирные задачи, а вот "вилланы" пытаются спастись из зоны вылета, а потому взялись атаковать ворота Пикфорда. Астон Вилла вдвое больше пробивала по воротам (16 ударов против 8), однако эффективность этих попыток было минимальная – 2 попадания в створ.

Арсенал дома победил Ливерпуль: аномальный матч, горящие глаза Робертсона и убийственная эффективность "канониров"

Но все же "вилланы" вышли вперед в счете благодаря голу Нгойо, который замкнул навес Хурихейна со штрафного. Но бирмингемцы не удержали такую важное преимущество, как и Тео Уолкотта в собственной штрафной – англичанин красивым ударом головой перебросил вратаря после подачи Гомеша.

Лестер уверенно обыграл Шеффилд. "Лисицы" забили дважды, по разу в каждом из таймов – в первой половине отметился Айозе Перес, а во втором Варди и Грей разорвали защиту "клинков".

Таким образом, Астон Вилла ухудшила свои шансы на выживание – "вилланы" имеют в активе 31 очко и остались девятнадцати. Лестер же набрал 62 пункта и остался в топ-4 – "лисицы" имеют отличные шансы не пустить Манчестер Юнайтед в Лигу чемпионов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ