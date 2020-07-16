Лестер здолав Шеффілд та залишився в зоні ЛЧ, Астон Вілла ризикує вилетіти з АПЛ через гол екс-зірки Арсенала

Відбулись чергові поєдинки 36-го туру чемпіонату Англії. Читайте звіт про поєдинки на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Англії 2019/20, 36-й тур

Евертон – Астон Вілла – 1:1

Голи: Волкотт, 87 – Нгойо, 72

Лестер – Шеффілд Юнайтед – 2:0

Голи: А. Перес, 29, Грей, 80

Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед – початок матчу о 22:15

Саутгемптон – Брайтон – початок матчу о 22:15

Астон Вілла на останніх хвилинах втратила перемогу над Евертоном. "Ірискам" вже не потрібно вирішувати турнірні завдання, а от "віллани" намагаються врятуватись із зони вильоту, а тому взялись атакувати ворота Пікфорда. Астон Вілла вдвічі більше пробивала по воротах (16 ударів проти 8), однак ефективність цих спроб було мінімальна – лише 2 влучання у площину воріт.

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Але все ж "віллани" вийшли вперед в рахунку завдяки голу Нгойо, який замкнув навіс Хуріхейна зі штрафного. Але бірмінгемці не втримали таку важливу перевагу, як і Тео Волкотта у власному карному майданчику – англієць красивим ударом головою перекинув воротаря після подачі Гомеша.

Лестер впевнено обіграв Шеффілд. "Лисиці" забили двічі, по разу в кожному з таймів – в першій половині відзначився Айозе Перес, а в другому Варді та Грей розірвали захист "клинків".

Таким чином, Астон Вілла погіршила свої шанси на виживання – "віллани" мають в активі 31 очко та залишились дев'ятнадцятими. Лестер же набрав 62 пункти та залишився у топ-4 – "лисиці" мають чудові шанси не пустити Манчестер Юнайтед до Ліги чемпіонів.

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