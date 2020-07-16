toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Лестер здолав Шеффілд та залишився в зоні ЛЧ, Астон Вілла ризикує вилетіти з АПЛ через гол екс-зірки Арсенала

22:02 - Читать на русском
Лестер здолав Шеффілд та залишився в зоні ЛЧ, Астон Вілла ризикує вилетіти з АПЛ через гол екс-зірки Арсенала
Лестер – Шеффілд – 1:0 / твіттер АПЛ

Відбулись чергові поєдинки 36-го туру чемпіонату Англії. Читайте звіт про поєдинки на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Англії 2019/20, 36-й тур

Евертон – Астон Вілла – 1:1

Голи: Волкотт, 87 – Нгойо, 72

Лестер – Шеффілд Юнайтед – 2:0

Голи: А. Перес, 29, Грей, 80

Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед – початок матчу о 22:15

Саутгемптон – Брайтон – початок матчу о 22:15

Астон Вілла на останніх хвилинах втратила перемогу над Евертоном. "Ірискам" вже не потрібно вирішувати турнірні завдання, а от "віллани" намагаються врятуватись із зони вильоту, а тому взялись атакувати ворота Пікфорда. Астон Вілла вдвічі більше пробивала по воротах (16 ударів проти 8), однак ефективність цих спроб було мінімальна – лише 2 влучання у площину воріт.

Арсенал у рідних стінах переміг Ліверпуль: аномальний матч, палаючі очі Робертсона та вбивча ефективність "канонірів"

Але все ж "віллани" вийшли вперед в рахунку завдяки голу Нгойо, який замкнув навіс Хуріхейна зі штрафного. Але бірмінгемці не втримали таку важливу перевагу, як і Тео Волкотта у власному карному майданчику – англієць красивим ударом головою перекинув воротаря після подачі Гомеша.

Лестер впевнено обіграв Шеффілд. "Лисиці" забили двічі, по разу в кожному з таймів – в першій половині відзначився Айозе Перес, а в другому Варді та Грей розірвали захист "клинків".

Таким чином, Астон Вілла погіршила свої шанси на виживання – "віллани" мають в активі 31 очко та залишились дев'ятнадцятими. Лестер же набрав 62 пункти та залишився у топ-4 – "лисиці" мають чудові шанси не пустити Манчестер Юнайтед до Ліги чемпіонів.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

blog_ava
"За збірну України я не забивав, але був фартовим": як живе "Кримський Руні" і чому відмовився переходити в Шахтар
16:00
8397
Теги
Англія Тео Тео Волкот Евертон Евертон Астон Вілла Астон Вілла Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Лестер Сіті Лестер Сіті
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
46
хв
Вест Хем
22:00
Уотфорд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук