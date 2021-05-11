Манчестер Сити завоевал чемпионство после того, как Манчестер Юнайтед уступил Лестеру (1:2) и потерял любые математические шансы на первое место за 3 тура до конца соревнований.

Фернандиньо подпишет новое соглашение с Манчестер Сити, – The Telegraph

Сейчас преимущество "горожан" над "красными дьяволами" составляет 10 очков. Для Зинченко и Ко это третье чемпионство за последних четыре года. В текущем сезоне наш Александр сделал весомый вклад в триумф, проведя на поле 18 матчей в английской элите.

К слову, следующий поединок уже в статусе чемпионов команда Хосепа Гвардиолы проведет против Ньюкасла 14 мая.

Напомним, в прошлом году чемпионом АПЛ стал Ливерпуль – впервые за 30 лет.

Лестер обыграл резервистов Манчестер Юнайтед, вручил Зинченко титул и отдалил Ливерпуль от Лиги чемпионов