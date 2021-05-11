"Красные дьяволы" вышли на поле с молодыми игроками и дебютантами в составе. В дебюте МЮ пропустил (Томасу удался эффектный удар в касание) и сразу же отыгрался (Гринвуд результативно замкнул пас с фланга).

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После перерыва Лестер добавил. Преимущество закономерно конвертировалась в забитый мяч Сьоюнджю со стандарта. 2:1 – "лисы" набрали 66 очков и вернулись на 3-е место. МЮ остался вторым с 75-ю пунктами, а потому Манчестер Сити за три тура до финиша стал чемпионом Англии. Между командами 10 баллов разрыва.