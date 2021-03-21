Грубый ляп Фреда в видеообзоре матча Лестер – Манчестер Юнайтед – 3:1
22:08 - Читати українською
Лестер победил Манчестер Юнайтед в 1/4 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Лестер – Манчестер Юнайтед.
25’ Келечи Ихеаначо
52’ Юри Тилеманс
78’ Келечи Ихеаначо
Мейсон Гринвуд 38’
25’ Келечи Ихеаначо
38’ Мейсон Гринвуд
52’ Юри Тилеманс
78’ Келечи Ихеаначо
Лестер открыл счет благодаря фейлу Фреда. Экс-хавбек Шахтера слишком легко отдал мяч Хендерсону, и Келечи Ихеаначо опередил голкипера МЮ. "Красные дьяволы" отыгрались до перерыва – ван де Беек хитро пропустил передачу Погба на Гринвуда.
Лестер вышел в полуфинал Кубка Англии, уверенно переиграв Манчестер Юнайтед
Во второй половине забивал только Лестер. Тилеманс без всякого сопротивления приблизился к штрафной и пробил точно в нижний угол. Надежды гостей похоронил тот же Ихеаначо. 3:1 – Манчестер Юнайтед покидает Кубок Англии, а подопечные Роджерса встретятся с Саутгемптоном в полуфинале.
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