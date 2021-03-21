Лестер открыл счет благодаря фейлу Фреда. Экс-хавбек Шахтера слишком легко отдал мяч Хендерсону, и Келечи Ихеаначо опередил голкипера МЮ. "Красные дьяволы" отыгрались до перерыва – ван де Беек хитро пропустил передачу Погба на Гринвуда.

Лестер вышел в полуфинал Кубка Англии, уверенно переиграв Манчестер Юнайтед

Во второй половине забивал только Лестер. Тилеманс без всякого сопротивления приблизился к штрафной и пробил точно в нижний угол. Надежды гостей похоронил тот же Ихеаначо. 3:1 – Манчестер Юнайтед покидает Кубок Англии, а подопечные Роджерса встретятся с Саутгемптоном в полуфинале.