Лестер четыре раза выходил в финал Кубка Англии, но ни разу не победил – а последняя попытка была зафиксирована только в 1969 году. В 2021-м "лисам" до Уэмбли ещё далеко, но команда уже стояла на пороге полуфинала. В соперники по четвертьфиналу выпал Манчестер Юнайтед, с которым в текущем сезоне лестерширцы расписали боевую ничью.

Брендан Роджерс выставил на этот поединок основной состав, а вот Уле Гуннар Сульшер обратился к ротации. Он оставил на банке Бруну Фернандеша, де Хеа, Шоу и Кавани, доверив место в основе ван де Беку, Хендерсону, Таллесу и Гринвуду. На острие атаки оказался Марсьяль, так как Рашфорд залечивал повреждение.

Первая половина первого тайма прошла в равной борьбе. Манчестер Юнайтед больше работал с мячом, а Лестер раз за разом вылетал в контратаки – дважды это могло вылиться в гол хозяев. Уже на 4-й минуте Варди прорвался по левому флангу и выкатил пас в штрафной под удар Ихеаначо, но там и Таллес бросился под мяч, и офсайд заметили. На 16-й же прострел от Джейми не прошел, но он получил отскок и пробил – Хендерсон парировал. У "дьяволов" же за этот период только простенький удар Магуайра в руки Шмейхелю.

В общем, все было спокойно, поэтому гол Лестера на 25-й минуте оказался неожиданностью. Его создал Фред, который под высоким прессингом выкатил неудачный пас на Хендерсона – Ихеаначо перехватил мяч в штрафной и легко переиграл голкипера. 1:0! Это был уже 20-й гол Келечи в английских кубковых турнирах с момента дебюта в 2015 году – только Агуэро забивал в них больше (21). В текущем же сезоне нигериец забил 11-й гол.

Ни хозяева, ни гости в последующие 10 минут не смогли организовать чего-то интересного, однако в целом игра проходила по плану Брендана Роджерса. МЮ не мог ускорить игру и не нагружал опасные зоны, но первая же классная атака завершилась взятием ворот Лестера! Это произошло на 38-й минуте: Погба прострелил с левого фланга, ван де Бек эффектно пропустил мяч в центр штрафной, а Гринвуд оттуда расстрелял ворота Шмейхеля – 1:1!

Впрочем, перед свистком на перерыв Лестер мог восстановить преимущество в счете в результате прорыва Ихеаначо и классного обводного удара. Айозе немного не хватило точности. МЮ же, несмотря на забитый гол, продолжал выглядеть тяжело. В конце концов, отдыхать команды отправились при ничейном счете.

Второй тайм "лисы" начали активно, диктуя сопернику темп игры. Очень быстро это вылилось во второй гол хозяев – Тилеманс протащил мяч через половину поля МЮ и нанёс мощный удар с линии штрафной. Точно в дальний угол! 2:1. Ассист на свой счет записал Ихеаначо. Ещё через шесть минут Лестер мог закрыть все вопросы в результате контратаки по левому флангу, однако финальный удар Варди с левого края штрафной прошел рядом с ближней штангой! Еще через несколько минут Перес пробил с дистанции – над воротами!

Уле Гуннар Сульшер на 64-й минуте решил пойти ва-банк, бросив в бой Бруну Фернандеша, Шоу, Кавани и Мактоминая. "Дьяволы" сразу пошли вперед большими силами, здорово прижав Лестер, однако с обострением все было печально – за десять минут звездный десант ничего не создал, а единственный момент прошел на 75-й. Это Магуайр пробил с дальней дистанции – получилось неточно.

Лестер постепенно выровнял ход встречи, начав контратаковать и зарабатывать различные стандарты. Именно они и принесли Лестеру успех: на 78-й минуте Олбрайтон выполнил подачу с углового на дальнюю штангу, а Ихеаначо спокойно ее замкнул головой – 3:1! Это был победный гол, хотя на 88-й минуте Бруну Фернандеш мог подарить надежду "дьяволам" красивым ударом со штрафного в левую девятку. Шмейхель парировал.

Финальный свисток зафиксировал победу Лестера. "Лисы" вышли в полуфинал Кубка Англии, где сыграют с Саутгемптоном.