Лестер хочет опередить английские гранды в борьбе за Тилеманса

Лестер хочет как можно скорее заключить контракт с Юри Тилемансом, пока его не перехватили МЮ или Тоттенхэм.

"Лисы" готовы к серьезной борьбе за игрока сборной Бельгии, сообщает Sky Sports.

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Вторую половину сезона 22-летний хавбек провел на правах аренды в команде Брендана Роджерса.

Руководители Лестера хотят оперативно оформить сделку по полноценному выкупу бельгийца в связи с интересом к нему со стороны Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма.

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Тилеманс смог быстро адаптироваться в Англии после невнятного периода в Монако. Хавбек в тринадцати матчах за Лестер успел отличиться 3 голами и 4 ассистами.