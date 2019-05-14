Тоттенхэм спешит оформить звездный трансфер, чтобы развеять сомнения Почеттино

Тоттенхэм пытается оформить первый летний звездный трансфер, чтобы убедить главного тренера Маурисио Почеттино в больших амбициях проекта.

Латеральной Фулхэма Райан Сессеньон может в ближайшее время стать игроком Тоттенхэма, сообщает Daily Mail. "Шпоры" хотят оформить трансфер, чтобы убедить своего наставника Маурисио Почеттино остаться в команде. Днями ранее тренер выразил свою неуверенность в амбициях "шпор".

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Единственной проблемой является то, что Фулхэм, который сложил чемоданы в Чемпионшип, хочет получить за игрока 40 млн фунтов, тогда как Тоттенхэм готов выложить 25.

Сейчас команда из Северного Лондона готовится к первому в своей истории финалу Лиги чемпионов. 1 июня в Мадриде подопечные Маурисио Почеттино сойдутся с Ливерпулем. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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