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Летнее трансферное окно в Англии снова будет короче, чем в других чемпионатах

14 мая 18:54 117 Читати українською
Летнее трансферное окно в Англии снова будет короче, чем в других чемпионатах
Владелец Манчестер Сити шейх Мансур / Reuters

Английским командам придется спешить во время трансферного периода.

Английская Премьер-лига сообщила даты, в которые будет открыто летнее трансферное окно.

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Второй раз подряд оно будет сокращенным и закроется 8 августа, за сутки до первого матча АПЛ в сезоне 2019/20. Внутренние трансферы можно осуществлять с 16 мая, международные – с 11 июня, когда откроется доступ к системе TMS от ФИФА.

Прошлогодний опыт АПЛ остался неоднозначным. Многие тренеров и владельцев жаловались на то, что их клубы просто не успели оформить все желаемые переходы, поэтому подготовка к сезону была испорчена.

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