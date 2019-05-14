Лестер хоче випередити англійські гранди у боротьбі за Тілеманса

Лестер хоче якомога швидше укласти контракт з Юрі Тілемансом, поки його не перехопили МЮ або Тоттенхем.

"Лиси" готові до серйозної боротьби за гравця збірної Бельгії, повідомляє Sky Sports.

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Другу половину сезону 22-річний хавбек провів на правах оренди в команді Брендана Роджерса.

Керівники Лестера хочуть оперативно оформити угоду щодо повноцінного викупу бельгійця в зв'язку з інтересом до нього з боку Манчестер Юнайтед і Тоттенхема.

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Тілеманс зміг швидко адаптуватися в Англії після невиразного періоду в Монако. Хавбек у тринадцяти матчах за Лестер встиг відзначитися 3 голами і 4 асистами.