Лестер готов вернуть в АПЛ любимца Роджерса – он провалился за пределами Альбиона

Очередь желающих воспользоваться услугами Филиппе Коутиньо растет с каждым днем.

Еще одним претендентом на полузащитника каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо стал английский Лестер, сообщает издание Sport.es.

Ливерпуль определился относительно вероятного возвращения Коутиньо

В услугах 27-летнего бразильца лично заинтересован главный тренер "лисиц" Брендан Роджерс, который хорошо знаком с футболистом по совместной работе в Ливерпуле. Однако, из-за высокой стоимости футболиста, Лестер сможет побороться за игрока только в том случае, если речь пойдет об аренде. К слову, интерес к игроку проявляют еще два английских клуба – Манчестер Юнайтед и Тоттенхен.

Напомним, текущий сезон Коутинью проводит на правах аренды в Баварии. Контракт футболиста с Барселоной рассчитан до июля 2023 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 млн евро.

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