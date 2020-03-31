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Ливерпуль определился относительно вероятного возвращения Коутиньо

06:30 134 Читати українською
Ливерпуль определился относительно вероятного возвращения Коутиньо
Филиппе Коутиньо и Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Звездный хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо не знает, где окажется в следующем сезоне.

Коутиньо не попал в список трансферных целей Ливерпуля, сообщает Mirror.

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27-летний бразилец сейчас защищает цвета Баварии на правах аренды, его контракт принадлежит Барселоне. Однако каталонцы хотят избавиться от игрока и ищут клуб, который будет готов выплатить за него около 120 млн евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Коутиньо провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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