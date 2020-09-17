Хавбек Ромы Дженгиз Ундер в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Дженгиз Ундер может стать игроком Лестера, сообщает Sky Sports. По информации источника, Рома и "лисы" согласовали уже все детали перехода.

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Игрок вскоре должен прибыть на медицинское обследование. Ундер будет выступать за Лестер на правах аренды с правом выкупа следующим летом – английскому клубу придется выложить за турка 24 млн евро.

Напомним, Дженгиз Ундер выступает за Рому с 2017 года, куда перебрался из Башакшехира. За римлян в сезоне 2019/20 23-летний хавбек провел 23 матча во всех турнирах и отметился лишь тремя голами.

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