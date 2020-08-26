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Варди продлил контракт с Лестером

16:17 - Читати українською
Варди продлил контракт с Лестером
Джейми Варди / Reuters

Лучший бомбардир английской Премьер-лиги сезона 2019/20 Джейми Варди переподписал соглашение с Лестером.

О новом контракте форварда "лисы" объявили эффектным видео "История продолжается" в официальном твиттере клуба.

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Варди договорился о продлении действующего соглашения еще на год с увеличением зарплаты. Теперь он может остаться на Кинг Пауэр до лета 2023-го. В конце действия контракта голеадору будет 36. В составе Лестера нападающий уже провел 8 сезонов.

В рамках кампании 2019/20 Джейми Варди сыграл 35 матчей в АПЛ, в которых забил 23 мяча и опередил в бомбардирской гонке Обамеянга и Ингза.

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