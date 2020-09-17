Дженгіз Ундер може стати гравцем Лестера, повідомляє Sky Sports. За інформацією джерела, Рома та "лиси" узгодили вже всі деталі переходу.

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Гравець незабаром має прибути на медичне обстеження. Ундер виступатиме за Лестер на правах оренди з правом викупу наступного літа – англійському клубу доведеться викласти за турка 24 млн євро.

Нагадаємо, Дженгіз Ундер виступає за Рому з 2017 року, куди перебрався з Башакшехіра. За римлян у сезоні 2019/20 23-річний хавбек провів 23 матчі у всіх турнірах та відзначився лише трьома голами.

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