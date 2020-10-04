Сампдорія на своєму сайті повідомила про підписання гравця "лисів". Особистий контракт розрахований на два роки.

Сампдорія повернула Кейта Бальде в Серію А – Монако зазнав великих збитків

За неофіційними даними, Лестер відпустив чемпіона Європи безкоштовно, хоча його чинна угода завершувалася наступного літа. Три роки тому "лиси" віддали за лідера Спортінга 25 млн євро, однак півзахисник не зміг заграти на Кінг Пауер Стедіум. Останні півтора сезону Сілва виступав на правах оренди за Монако, де також не демонстрував яскравої гри – всього 4 асисти в 37 матчах.

Зауважимо, що влітку півзахисника пов'язували й з іншими клубами, зокрема, називали київське Динамо та Валенсію.

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