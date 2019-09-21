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Лестер – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

17:56 78 Читати українською
Лестер – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча
Лестер – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча / твиттер АПЛ

В рамках 6-го тура АПЛ Лестер неожиданно обыграл Тоттенхэм. Смотрите видео голов и обзор матча Лестер – Тоттенхэм.

70’ Рикарду Перейра
86’ Джеймс Мэддисон
 
Харри Кейн 29’
29’ Харри Кейн
70’ Рикарду Перейра
86’ Джеймс Мэддисон

Лестер одержал волевую победу над Тоттенхэмом в рамках 6-го тура АПЛ. Счет в первом тайме открыл Кейн, который пробил мимо Шмейхеля, уже завалившись на газон. После перерыва "лисы" смогли сравнять счет, отличился Рикарду Перейра, а победу Лестеру принес Мэддисон в конце игры.

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Таким образом, Лестер набрал 11 очков и поднялся на 3 место, Тоттенхэм с 8 пунктами остался на 5 месте.

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