Лестер – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

В рамках 6-го тура АПЛ Лестер неожиданно обыграл Тоттенхэм. Смотрите видео голов и обзор матча Лестер – Тоттенхэм.

Лестер одержал волевую победу над Тоттенхэмом в рамках 6-го тура АПЛ. Счет в первом тайме открыл Кейн, который пробил мимо Шмейхеля, уже завалившись на газон. После перерыва "лисы" смогли сравнять счет, отличился Рикарду Перейра, а победу Лестеру принес Мэддисон в конце игры.

Тоттэнхэм уступил Лестеру на последних минутах: 6-й тур АПЛ, матчи субботы

Таким образом, Лестер набрал 11 очков и поднялся на 3 место, Тоттенхэм с 8 пунктами остался на 5 месте.