Лестер – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

В рамках 6-го туру АПЛ Лестер несподівано обіграв Тоттенхем. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Тоттенхем.

Лестер здобув вольову перемогу над Тоттенхемом в рамках 6-го туру АПЛ. Рахунок в першому таймі відкрив Кейн, який пробив повз Шмейхеля, вже завалившись на газон. По перерві "лиси" змогли зрівняти рахунок, відзначився Рікарду Перейра, а перемогу Лестеру приніс Меддісон наприкінці гри.

Тоттенхем поступився Лестеру на останніх хвилинах: 6-й тур АПЛ, матчі суботи

Таким чином, Лестер набрав 11 очок та піднявся на 3 сходинку, Тоттенхем з 8 пунктами лишився на 5 місці.