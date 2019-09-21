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Лестер – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

17:56 161 Читать на русском
Лестер – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Лестер – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу / твіттер АПЛ

В рамках 6-го туру АПЛ Лестер несподівано обіграв Тоттенхем. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Тоттенхем.

70’ Рікарду Перейра
86’ Джеймс Меддісон
 
Харрі Кейн 29’
29’ Харрі Кейн
70’ Рікарду Перейра
86’ Джеймс Меддісон

Лестер здобув вольову перемогу над Тоттенхемом в рамках 6-го туру АПЛ. Рахунок в першому таймі відкрив Кейн, який пробив повз Шмейхеля, вже завалившись на газон. По перерві "лиси" змогли зрівняти рахунок, відзначився Рікарду Перейра, а перемогу Лестеру приніс Меддісон наприкінці гри.

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Таким чином, Лестер набрав 11 очок та піднявся на 3 сходинку, Тоттенхем з 8 пунктами лишився на 5 місці.

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Англія Лестер Сіті - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем Лестер Сіті Лестер Сіті Відеоновини
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