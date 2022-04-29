Лестер не смог дожать Рому в первом полуфинале Лиги конференций 2021/22. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Брендана Роджерса начала лучше, но забила Рома. На 15-й минуте Залевски в контратаке отдал на Лоренцо Пеллегрини, а капитан "волков" с левой пробил между ног Шмейхелю. Этот гол стал единственным до перерыва.

Лестер расписал ничью с Ромой в полуфинале Лиги конференций, Фейеноорд перестрелял Марсель в битве с пятью голами.

Лестер давил и заслуженно достиг своего. Джанлука Манчини в борьбе с Лукманом срезал мяч в сетку собственных ворот после прострела Барнса. "Лисы" имели еще несколько моментов, но удовлетворились лишь ничьей.

1:1 – счет, который должен устроить итальянскую команду. Обладатель путевки в финал Лиги конференций определится 5 мая на Стадио Олимпико в Риме.