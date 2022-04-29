В рамках полуфинала Лиги конференций не обошлось без сенсаций. Отчёт о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига конференций 2021/22, полуфиналы, первые матчи

Лестер Сити – Рома – 1:1

Голы: Лукман, 69 – Пеллегрини, 15

Фейеноорд – Марсель – 3:2

Голы: Дессер, 18, 46, Синистерра, 20 – Дьенг, 28, Жерсон, 40

Лестер впервые в своей истории дошел до полуфинала еврокубка – и в нем "лисиц" ожидали "волки", приехавшие из Рима на Кинг Пауэр Стедиум. Опытность Ромы вылилась в ранний гол, проведенный уже на 15-й минуте в результате эффектного слалома Залевски с проникающим пасом на левый край штрафной. Пеллегрини оттуда пробил в дальний угол. 0:1!

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Впрочем, Лестер выглядел гораздо активнее. За весь матч Рома нанесла всего 4 удара (один Шмейхель парировал из ближней девятки), в то время как англичане стреляли 15 раз. Подопечные Брендана Родженса доминировали в течение всей встречи, создав значительное количество опасных моментов, но команде критически не хватало реализации. Аж на 69-й минуте "лисицы" смогли отыграться в результате вбегания свежего Барнса на левую половину штрафной и прострела, который замкнул Лукман. 1:1!

К сожалению для британцев, дожать Рому не удалось. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Судьба путевки в финал решится на стадио Олимпико.

В параллельной встрече Фейеноорд принимал Марсель, шокировав французов двумя быстрыми голами. На 18-й минуте счёт открыл Дессер, принявший пас пяткой от Синистерры и пробивший мимо Манданда, а на 20-й Синистерра забил сам – он попал в ближний угол после прострела от Нельссона. В обоих случаях хозяевам помогли рикошеты.

Провансальцы, однако, сравняли счёт еще до перерыва. На 28-й минуте гости разыграли шикарную комбинацию, а в завершении которой Дьенг бахнул метров с 22-х под ближнюю штангу – 2:1! На 40-й же Жерсон восстановил статус-кво, сыграв на добивании после кросса от Гендузи. 2:2! Именно с этим счётом команды отправились отдыхать.

Впрочем, Марсель сам себя "похоронил", пропустив в третий раз ровно через 10 секунд после старта второго тайма – это Дессер перехватил неудачный пас на Манданда и легко пробросил мяч мимо него. Французы отчаянно пытались исправить эту ошибку, но 50 минут для камбека им не хватило. В итоге финальный свисток зафиксировал победу Фейеноорда со счетом 3:2.

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