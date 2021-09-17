Лестер забил быстрый гол и повел в счете, а лидеры Наполи никак не могли довести свои атаки до логического завершения. Во втором тайме англичане удвоили преимущество, хотя арбитр отменил один из голов хозяев из-за офсайда.

А потом пришло время Виктора Осимхена. Форвард Наполи за 20 минут спас матч для неаполитанцев. Сначала он эффектно завершил воздушную комбинацию, а на последних минутах замкнул фланговую подачу и вырвал ничью.

После первого тура лидером группы C стала Легия, которая переиграла Спартак.

Лига Европы: Наполи вырвал ничью у Лестера, Айнтрахт поделил очки с Фенербахче, Монако минимально одолел Штурм

Лестер – Наполи – видео голов и обзор матча