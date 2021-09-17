Лига Европи, 1-й тур

Група: D

Айнтрахт – Фенербахче – 1:1

Голы: Ламмерс, 41 – Озил, 12

Нереализованный пенальти: Пелкас, 90+2 (Фенербахче)

Група: A

Брондбю – Спарта Прага – 0:0

Група: C

Лестер – Наполи – 2:2

Голы: Перес, 9, Барнс, 64 – Осимхен, 69, 87

Удаление: Ндиди, 90+3 (Лестер) (вторая желтая)

Група: B

Монако – Штурм Грац – 1:0

Гол: Дьятта. 66

В группе D Айнтрахт принимал Фенербахче. В первом тайме команды обменялись голами – у турок счет открыл Озил, а у "орлов" на 41-й сравнял Ламмерс. После перерыва игра продолжилась на равных. Уже в компенсированное время гости сумели заработать одиннадцатиметровый, но его не сумел реализовать Пелкас, а добивание Бериши отменил VAR. Мировая.

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Брондбю и Спарта встретились в поединке в группе A. В общем, матч был не слишком богат на события. Лишь несколько опасных моментов у чехов, которые реализовать им никак не удавалось. Хозяева же вообще не нанесли ни одного удара в створ ворот за весь матч. Безголевая ничья – закономерный результат такого поединка.

В группе C Наполи на выезде встречался с Лестером. Уже на 9-й минуте хозяева вырвались вперед – отличился Перес. После перерыва "лисы" закрепили свое преимущество благодаря голу Барнса. Только после этого неаполитанцы проснулись и отыграли один мяч усилиями Осимхена. Они продолжили свои попытки, и уже на 84-й Осимхен сравнял, записав в свой актив дубль. Боевая ничия – 2:2.

Монако в родных стенах принимал Штурм. Голевая засуха в матче продолжалась до 66-й минуты, пока монегасков не вывел вперед Дьятта. Соперник до последних минут матча пытался отыграться, однако забить так и не сумел. Минимальная победа Монако, благодаря которой они возглавили свою группу.

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