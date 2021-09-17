Наполі врятував нічию з Лестером у першому турі Ліги Європи, відігравшись з 0:2.

Лестер забив швидкий гол і повів у рахунку, а лідери Наполі ніяк не могли довести свої атаки до логічного завершення. У другому таймі англійці подвоїли перевагу, хоча арбітр скасував один з голів господарів через офсайд.

А потім настав час Віктора Осімхена. Форвард Наполі за 20 хвилин врятував матч для неаполітанців. Спершу він ефектно завершив повітряну комбінацію, а на останніх хвилинах замкнув флангову подачу і вирвав нічию.

Після першого туру лідером групи C стала Легія, яка переграла Спартак.

Ліга Європи: Наполі вирвав нічию у Лестера, Айнтрахт поділив очки із Фенербахче, Монако мінімально здолав Штурм

Лестер – Наполі – відео голів та огляд матчу