"Красные дьяволы" обыграли на выезде Лестер. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед набирает ход. Игра команды оставляет желать лучшего, но положительные результаты появились. Эрик Тен Хаг выиграл третий матч подряд, одолев Лестер.

Манчестер Юнайтед выиграл 3 матч подряд в АПЛ – снова сухая победа на выезде, Роналду на грани шедевра, ЛЧ уже рядом

Единственный гол во встрече забил Санчо. Манкунианцы подловили соперника быстрой атакой – Рашфорд вывел Джейдона на ударную позицию, а тот спокойно обыграл голкипера.

Роналду вышел со скамейки запасных на последние 20 минут и запомнился несколькими неточными ударами. Криштиану пытался забить ножницами с острого угла, но не убедил, что в следующем матче должен выйти в старте.