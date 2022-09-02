Только 1 балл за 4 тура. Команда Роджерса уверенно осела на самом дне АПЛ. МЮ же после двух поражений в начале сезона праздновал победу дважды подряд. Матч, как и онлайн-трансляция Лестер – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Первый удар на 11 минуте случился. Маласия, Санчо и Бруну разыграли несколько стеночек на левом фланге, после чего португалец нашел в штрафной Эриксена, которому не хватило точности. У Лестера за 20 минут лишь дальний удар Дюсбери-Холла после розыгрыша штрафного от Мэддисона – Де Хеа спокойно справился.

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А потом хозяева в своем стиле провалились на ровном месте. Голкипер Уорд выбил так, что после подбора в центре манкунианцы мгновенно устроили атаку 3 в 2. Рашфорд отдал, Санчо обвел голкипера и спокойно забил свой второй гол в сезоне. МЮ контролирует все на поле. Команда Тен Хага выглядит достаточно солидно на фоне далеко не лучшего на старте сезона соперника. Барнс еще опаснее крутил издалека, не попал. Вот и все "моменты" у Лестера до перерыва. У манчестерцев отмечаем активность всей линии атаки и желтые карточки у обоих крайних защитников. Рашфорд и Фернандеш создавали возможности (4 на дуэт). Санчо, Эланга и Эриксен настреляли пять ударов.

Мэддисон до травмы забивал Саутгемптону где-то с этой же позиции метров с 25. Очередной убийственный стандарт Джеймса – лишь эффектный сейв одной левой Де Хеа спас. Дюсбери-Холл навесил идеально, Барнс не забил головой из пределов вратарской, оказавшись в полном одиночестве. После перерыва уже Лестер смотрится гораздо интереснее. Каземиро пускают в бой на 59 минуте вместо Эланги. Мэддисона валит на дуге перед периметром сначала Варан, затем Мактоминей. А вот острейший по позиции штрафной от Джеймса приняла на себя стенка. Роналду заменил Санчо на 68-й.

Португалец очень живо выглядел, став лидером по ударам за какую-то минуту. Рашфорд с Роналду красиво комбинируют. Криштиану активно вошел в игру, несколько раз очень перспективно задумывал острые передачи, а также эффектно пробивал ножницами с острого угла – снаряд после попадания об газон минимально перелетел дальнюю девятку. Фернандеш прострелил, а экс-форвард Манчестер Сити Ихеаначо бахнул над перекладиной своих же ворот.

Leicester City 0-1 Manchester United FT:



xG: 0.6-1.38

Shots: 10-9

Shots on target: 2-2

Possession: 53.9%-46.1%

Touches in opp. box: 10-26

Corners: 1-3



A third straight win for Erik ten Hag's United. pic.twitter.com/fZ13AQHo7s — Squawka News (@SquawkaNews) September 1, 2022

И все же шанс сравнять был! На 3-й компенсированной минуте прошел дальний пас от Сумаре. Дака принял и отдал Джастину, а тот упустил супермомент ударом выше ворот. Лестер остается на 20 месте с лишь одним набранным баллом. МЮ набирает 9 очков, опережает Ливерпуль и выходит на 5 строчку – до зоны ЛЧ всего 1 пункт.

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