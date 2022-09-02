"Червоні дияволи" переграли на виїзді Лестер. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед набирає хід. Гра команди залишає бажати кращого, але позитивні результати з'явилися. Ерік Тен Хаг виграв третій матч поспіль, здолавши Лестер.

Манчестер Юнайтед виграв 3 матч поспіль в АПЛ – знову суха перемога на виїзді, Роналду на межі шедевру, ЛЧ вже поруч

Єдиний гол у зустрічі забив Санчо. Манкуніанці підловили суперника швидкою атакою – Рашфорд вивів Джейдона на ударну позицію, а той спокійно переграв голкіпера.

Роналду вийшов з лави запасних на останні 20 хвилин і запам'ятався кількома неточними ударами. Кріштіану намагався забити ножицями з гострого кута, але не переконав, що в наступному матчі повинен вийти в старті.