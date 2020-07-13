Лепа забил мяч на вес места в Лиге чемпионов – видео точного удара украинца

Хавбек Осиека Дмитрий Лепа отметился одним из важнейших голов в своей карьере.

Команда украинца была обязана побеждать аутсайдера Истру, чтобы за два тура до финиша вырваться на второе место.

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Матч для Осиека выдался крайне непростым. Хозяева весь тайм "сидели" на воротах соперника и открыли счет только в компенсированное время. Героем эпизода стал именно Лепа, который в подкате замкнул прострел партнера с левого фланга. Похожая история произошла и во втором тайме – Истра долго отбивалась, но все-таки пропустила во второй раз под занавес матча.

Победа позволила Осиеку опередить на очко Локомотиву в борьбе за "серебро". Впереди еще два тура, последний подарит очную встречу Лёпы и компании против главного конкурента за место в квалификации Лиги чемпионов.

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