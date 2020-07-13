toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ШАХТЕР

Лепа забил мяч на вес места в Лиге чемпионов – видео точного удара украинца

15:52 - Читати українською
Лепа забил мяч на вес места в Лиге чемпионов – видео точного удара украинца
Дмитрий Лепа (справа) / Сайт Осиека

Хавбек Осиека Дмитрий Лепа отметился одним из важнейших голов в своей карьере.

Команда украинца была обязана побеждать аутсайдера Истру, чтобы за два тура до финиша вырваться на второе место.

Селезнев оформил дубль в Турции – его Бурсаспор продолжает битву за Суперлигу

Матч для Осиека выдался крайне непростым. Хозяева весь тайм "сидели" на воротах соперника и открыли счет только в компенсированное время. Героем эпизода стал именно Лепа, который в подкате замкнул прострел партнера с левого фланга. Похожая история произошла и во втором тайме – Истра долго отбивалась, но все-таки пропустила во второй раз под занавес матча.

Победа позволила Осиеку опередить на очко Локомотиву в борьбе за "серебро". Впереди еще два тура, последний подарит очную встречу Лёпы и компании против главного конкурента за место в квалификации Лиги чемпионов.

Чудо-эффект Лунина – лидерство, заявление Реалу, первый выход в Примеру 2020/21 и ярость украинца из-за экс-звезды МЮ

blog_ava
Испорченная концовка для Лунина в видеообзоре матча – Сарагоса – Овьедо – 2:4
08:25
4812
Теги
Дмитрий Дмитрий Лёпа Осиек Осиек Видеоновости Украинцы за рубежом Мир
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
9
мин
Алавес
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук