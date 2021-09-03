ВПК-Агро пригласил опытных игроков, которые должны исправить слабый старт в сезоне.

Защитник Павел Пашаев и хавбек Дмитрий Лепа вскоре присоединятся к аутсайдеру Первой лиги, утверждает Meta-ratings.

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Оба игрока имеют немалый опыт выступлений на уровне УПЛ. 33-летний Пашаев защищал цвета Днепра, Кривбасса, Карпат, запорожского Металлурга, Габалы, каменской Стали и Александрии. Лепа на год младше, но также имеет серьезный послужной список – Днепр, Кривбасс, Карпаты, запорожский Металлург, Металлист, Академия Пушкаша и Осиек.

Добавим, что после 6 сыгранных туров ВПК-Агро расположился на 13-й строчке, которая означает вылет во Вторую лигу.

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